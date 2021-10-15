Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 109. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 109. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 109. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV'nin sevilen yapımı Bir Zamanlar Çukurova'nin 14 Ekim yayınlanan bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı aratılmaya başlandı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 109. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV'nin en çok izlenen yapımlarından Bir Zamanlar Çukurova, 14 Ekim Perşembe günü yine izliyicileri televizyon başına kilitledi. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanının yayınlanıp, yayınlanmadığı ile ilgili arama yapmaya başladılar. İzleyiciler bu bağlamda internette en çok "Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 109. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorularını aratmakta işte detaylar.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 109. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 109. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlanmasının ardından haberimizde yer alacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fikret ve Züleyha arasında soğuk rüzgarlar esiyor

Züleyha ve Fikret arasında soğuk rüzgârlar esmektedir. Fikret'in Hakan'a karşı şüpheci tutumu Züleyha'nın sabrını taşırır ve kendisini koruma görevini üstlenen Fikret'e bu kez sert çıkışır. Dedikoduların ardı arkasının kesilmezken, Lütfiye de Fikret'in Züleyha'ya olan yaklaşımını yanlış bulur ve ona dedikodulardan söz eder. Bunun üzerine Fikret, farklı bir yol izlemeye karar verir. Verdiği karar Betül'le ilişkisini de etkileyecektir.

Abdülkadir ve Betül'ün ortaklığı meyvelerini veriyor

Abdülkadir ve Betül'ün ortaklığı sonuç vermeye başlar. Betül, arazi satışını gerçekleştirmeyi başarıp Abdülkadir'e kendini kanıtlarken, Yamanlar Holding bir krizin eşiğine gelir. Betül, Ercan'ın naylon fatura skandalını açığa çıkarır. Ercan, Betül'ü suçlarken; dolandırıldığını öğrenen Züleyha, yaşanan hadiseden kimi sorumlu tutacaktır?

Hakan ve Züleyha, Demir'in geçmişiyle yüzleşiyor

Konağa gelip Demir'i soruşturan Ayten, bu kez Züleyha'nın karşısına çıkıp Demir'le ilgili büyük bir sır verir. Züleyha duydukları karşısında şoke olurken, Hakan ona yalnız olmadığını hatırlatır. Demir'in geçmişini gözler önüne serecek bu sırrın ortaya çıkmasıyla Züleyha ve Hakan için hiçbir şey aynı kalmayacaktır.

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Haber: Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 109. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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