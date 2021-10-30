Bir Zamanlar Antalya Müzesi ziyarete açıldı

ANTALYA (AA) - Bir Zamanlar Antalya Müzesi, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, DokumaPark'ta oluşturulan müzenin resmi açılışı kasımda planlanıyor.

Müzenin kapısını açan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 25 yıllık hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tütüncü, Prof. Dr. Nevzat Çevik'e de katkılarından dolayı "fahri hemşehrilik beratı" takdim etti.