Araştırma Merkezleri

"Bir Türküdür Cumhuriyet" Türk Halk Müziği Konseri

Çankaya Üniversitesi Ailesi olarak Cumhuriyetimizin 98. Yıl Dönümü coşkusunu, 27 Ekim 2021 Çarşamba günü, saat 14. 00'da Merkez Kampüs Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek "25. Yılımıza Özel Cumhuriyet Bayramı Kutlama Konseri, Bir Türküdür Cumhuriyet" ile birlikte yaşayacağız. Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü personelimiz Gamze KAHYAOĞLU DOĞAN, saz ve dans sanatçılarının sahne alacağı "yüz yüze" düzenlenecek program eş zamanlı şekilde "https://zoom. us/j/95406349785" linki üzerinden online olarak da yayınlanacaktır. (Bilgi: TURK 101-102-103 Dersi Finali ön koşul etkinliklerindendir. Etkinliğe, Öğrenci Kimlik Kartı ile giriş yapılacaktır. )

Duyuru Ekleme Tarihi : 18. 10. 2021 16: 50

Habermetre - Son Dakika Haberleri