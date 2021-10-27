Bir kap mama bir kap su bırakmaya 'Var Mısın?'

Kadriye Kemal Gürel İlkokulu "Var Mısın? " isimli farkındalık projesiyle tüm vatandaşları kapısının önüne mama ve su kabı bırakmaya davet etti.

Kadriye Kemal Gürel İlkokulu 1/A ve 3/F sınıfı öğrencileri öğretmenleri Asena KAPAĞAN ve Adil DURAN gözetiminde toplumsal bilincin gelişmesi, insanların yaşadığı çevreye ve doğaya sahip çıkması ve hayvan sevgisi kazanmaları için farkındalık yapacak bir çalışmayı hayata geçirdiler.

Bu küçük çocuklar öğretmenleriyle birlikte hazırlamış oldukları renkli küçük el broşürlerini oturdukları apartmana, görüştükleri yakınlarına alış veriş yaptıkları esnaflara dağıtarak bir canlının bakımı ve beslenmesine, canlıların korunmasına bizimle birlikte var mısınız? diyerek destek arıyorlar.

Öğrenciler proje kapsamında görüştükleri bazı esnaf ve işyeri sahiplerinin kış boyunca işyeri yakınındaki hayvanların bakımlarını üstleneceklerini dile getirirken, "Bizde Varız" sloganıyla videolar çekerek farkındalığı artırdı.

Konuyla ilgili görüştüğümüz öğretmenleri "Çocuklarımızın çevreye duyarlı olmalarının yanında ihtiyacı olan bir canlıyı korumanın ve ona destek olmanın mutluluğunu yaşamalarını amaçladık", dediler.

"BİLİNÇLİ VE DUYARLI BİR TOPLUM OLUŞTURUYORUZ"

'Var Mısın? ' adlı projelerini sokak hayvanları konusunda daha bilinçli ve duyarlı bir toplum oluşturmak için başlattıklarını ifade eden Okul Müdürü Dr. Yusuf Sezer Sevinç, Balıkesir Valiliğimizin himayesinde sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik oluşturulan özel ekiplere de bu manada destek olacağız. "Bu sayede hem öğrencilerimizin hem projeye katılım sağlayanların farkındalığı artacaktır. Öğrencilerimin böylesi anlamlı bir projeye imza atmalarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Biz Kadriye Kemal Gürel İlkokulu olarak sosyal sorumluluk alanındaki tüm projelere katkı sağlamak için hazırız. Vatanına ve Milletine hayırlı kendini iyi ifade edebilen, öz güveni yüksek, mutlu bireyler yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

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