Bir kadın, misafir olduğu evde ölü bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kadın, misafir kaldığı evde ölü bulundu.

İddiaya göre, Farabi Caddesi'ndeki bir apartmanın giriş katındaki yaşayan E.A, bir süredir evinde misafir kalan İ.İ'yi (38) odada hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

İ.İ'nin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.