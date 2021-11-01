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Bir haftadır haber alınamayan polis memuru aranıyor

AA - Haberler | Güncel

Tokat'ın Almus ilçesinde bir haftadan beri haber alınamayan polis memuru için arama çalışması başlatıldı.

ALMUS, TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinde bir haftadan beri haber alınamayan polis memuru için arama çalışması başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 38 yaşındaki polis memuru Musa Tüzün, 21 Ekim'de 10 günlük izne ayrıldı.

Tüzün'den 7 gündür haber alınamaması üzerine AFAD, jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı.

Ekiplerin, bekar olduğu öğrenilen Tüzün'ün ikamet ettiği TOKİ konutlarının bulunduğu bölgedeki ormanlık alanda arama çalışmaları sürüyor.

Bir haftadır haber alınamayan polis memuru aranıyor

Bir haftadır haber alınamayan polis memuru aranıyor

Bir haftadır haber alınamayan polis memuru aranıyor

AA - Son Dakika Haberleri
Tokat'ta bir haftadır haber alınamayan polis memuru aranıyor

Tokat'ta bir haftadır haber alınamayan polis memuru aranıyor

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