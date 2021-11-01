Bir haftadır haber alınamayan polis memuru aranıyor

ALMUS, TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinde bir haftadan beri haber alınamayan polis memuru için arama çalışması başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 38 yaşındaki polis memuru Musa Tüzün, 21 Ekim'de 10 günlük izne ayrıldı.

Tüzün'den 7 gündür haber alınamaması üzerine AFAD, jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı.

Ekiplerin, bekar olduğu öğrenilen Tüzün'ün ikamet ettiği TOKİ konutlarının bulunduğu bölgedeki ormanlık alanda arama çalışmaları sürüyor.