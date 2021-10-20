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"Bir dağın sırtında dağ varmış gibi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Jandarma Genel Komutanlığı Kahramanmaraş'ta devam eden, 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdülmecit Yıldırım Operasyonu'nu bir kare fotoğraf ile paylaştı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Jandarma Genel Komutanlığı Kahramanmaraş'ta devam eden, ' Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdülmecit Yıldırım Operasyonu'nu bir kare fotoğraf ile paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Kahramanmaraş'ın kuzeyinde yer alan ve yaklaşık 2 bin 800 rakımlı Engizek Dağı'ndaki komandonun operasyona giderken çekilmiş bir kare fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafta, operasyona giden komandonun sırtında büyük bir çantanın olduğu ve kayalıklardan yürüyerek gittiği görüldü.

Jandarmanın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Bir dağın sırtında dağ varmış gibi' notu yazılırken, zorlu operasyon bir kare fotoğrafta anlatıldı.

Takipçilerin beğenisini toplayan fotoğraf sosyal medyada ilgi gördü

Şehit Uzman Jandarma Çavuş Abdülmecit Yıldırım, 2011 yılında Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde jandarma trafik timine düzenlenen saldırıda şehit olmuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Bir dağın sırtında dağ varmış gibi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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