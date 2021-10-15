Bir Başka Güzel programında binlerce aday arasından seçilen 12 yarışmacı önce takımı için sonra da bireysel olarak mücadele edecek ve büyük ödül olan bir kasa altını almaya çalışacak. Bir Başka Güzel canlı izle! 15 Ekim Show TV canlı izle! Show TV Bir Başka Güzel programı canlı yayın izle! Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

BİR BAŞKA GÜZEL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir Başka Güzel'in 21. Bölümünde; Yarışmacılar iki takım halinde mücadele gösteriyor. Mavi takımda; Kübra Göven, Melika Farahani, Selver Güneş, Dilşah Çelik, kırmızı takımda ise Ebrar Kula, Zahra Salamati, Büşra Mertoğlu, Ece Demiralp yer alıyor. Heyecan dolu başlayan haftanın ilk gününde konsept, sünnet annesi oldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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BİR BAŞKA GÜZEL KONUSU NEDİR?

"Bir Başka Güzel", Dünya'nın ve Türkiye'nin değişik yerlerinden katılan yarışmacılarıyla ekranlarda moda rüzgarı estirecek! Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Binlerce aday arasından seçilen 12 yarışmacı önce takımı için sonra da bireysel olarak mücadele edecek ve büyük ödül olan bir kasa altını almaya çalışacak. Hırsın ve rekabetin yer aldığıprogramda birbirinden değişik showlar da olacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Yarışmacılar, konusundaseçkin bir jüri karşısına çıkacak. Başarılı modacı Raşit Bağzıbağlı, ünlü girişimci Selin Ciğerci ve duayen iş kadını Bige Daruga Çalışkan... "Bir Başka Güzel" Esra Eron'un sunumuyla seyirciyle buluşacak.

Bu zamana kadar yapılan moda yarışmalarına benzemeyen "Bir Başka Güzel"de, karakterine, zekasına, gücüne ve stiline güvenen, yeteneklerine inanan, podyumda rüzgar gibi esip moda benden sorulur diyen 12 farklı kadın Türkiye'nin yeni yıldızı olmak için kıyasıya yarışacak.

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