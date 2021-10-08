Bir Başka Güzel 8 Ekim 2021 kim elendi? 1 Başka Güzel elenen isim belli oldu mu? İZLE

Show Tv'nin sevilen ve ilgi ile takip edilen yarışma programı1 Başka Güzel de haftanın final heyecanı yaşanıyor. Binlerce aday arasından seçilen 12 yarışmacı, önce takımı için sonra da bireysel olarak mücadele ediyor ve büyük ödül olan bir kasa altını almaya çalışıyorlar. Peki, Bir Başka Güzel 8 Ekim 2021 kim elendi? 1 Başka Güzel elenen isim belli oldu mu? İşte cevabı...

BİR BAŞKA GÜZEL 8 EKİM 2021 KİM ELENDİ?

Bir Başka Güzel'de bu hafta mavi takımdan Dihşah ve Yağmur potaya giren isimler oldu. Kırmızı takımdan ise Server eleme potasına girdi.

Yapılan oylama sonucu Yağmur, 1 Başka Güzel'e veda eden isim oldu.

BİR BAŞKA GÜZEL KONUSU NEDİR?

"Bir Başka Güzel", Dünya'nın ve Türkiye'nin değişik yerlerinden katılan yarışmacılarıyla ekranlarda moda rüzgarı estirecek! Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Binlerce aday arasından seçilen 12 yarışmacı önce takımı için sonra da bireysel olarak mücadele edecek ve büyük ödül olan bir kasa altını almaya çalışacak. Hırsın ve rekabetin yer aldığıprogramda birbirinden değişik showlar da olacak.

Yarışmacılar, konusundaseçkin bir jüri karşısına çıkacak. Başarılı modacı Raşit Bağzıbağlı, ünlü girişimci Selin Ciğerci ve duayen iş kadını Bige Daruga Çalışkan... "Bir Başka Güzel" Esra Eron'un sunumuyla seyirciyle buluşacak.

Bu zamana kadar yapılan moda yarışmalarına benzemeyen "Bir Başka Güzel"de, karakterine, zekasına, gücüne ve stiline güvenen, yeteneklerine inanan, podyumda rüzgar gibi esip moda benden sorulur diyen 12 farklı kadın Türkiye'nin yeni yıldızı olmak için kıyasıya yarışacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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