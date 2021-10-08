Bir Araçta ve İkamette Yapılan Aramalarda 405.600 Gram Eroin Maddesi Ele Geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından Van İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile müşterek olarak "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;07. 10.
VAN (Habermetre) - İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından Van İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile müşterek olarak "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;
07. 10. 2021 günü projeli çalışma kapsamında tespiti yapılan bir araçla uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı anlaşılması üzerine yapılan takiplerde bahse konu araca bir ikametten yükleme yapıldığı görülmüş, araçta ve ikamette yapılan aramalarda;
405. 600 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Hakkari Valiliği
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