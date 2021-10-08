Bir Araçta ve İkamette Yapılan Aramalarda 405.600 Gram Eroin Maddesi Ele Geçirildi

VAN (Habermetre) - İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından Van İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile müşterek olarak "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;

07. 10. 2021 günü projeli çalışma kapsamında tespiti yapılan bir araçla uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı anlaşılması üzerine yapılan takiplerde bahse konu araca bir ikametten yükleme yapıldığı görülmüş, araçta ve ikamette yapılan aramalarda;

405. 600 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hakkari Valiliği

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