BiP'in kullanıcı sayısı bir gecede 2'ye katlandı

Türkiye'nin iletişim platformu BiP, uluslararası uygulamalarda yaşanan kesinti süresince bir gecede aktif kullanıcı sayısını iki kat artırdı. Bu süreçte Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da platforma ilgi arttı. Yerli iletişim platformuna yeni katılan kullanıcıların yüzde 50'si Türkiye dışından gerçekleşti. Dün gece ile BiP'in toplam indirilme sayısı 87 milyonu aştı.

Dün yaşanan global uygulamalardaki kesintilerin ardından milyonlar güvenli ve kesintisiz hizmet sunan BiP'i tercih etti. Platform, sadece bir gecede aktif kullanıcı sayısını 2 kat artırdı. Yeni kullanıcıların yarısını ise Türkiye dışından gelen uluslararası müşteriler oluşturdu. Bu süreçte mesajlaşma adedi yaklaşık 4 kat arttı. BiP'in toplam indirme adedi ise 87 milyonu aştı.

"YERLİ VE MİLLİ UYGULAMALARIN ÖNEMİ BİR KEZ DAHA GÜNDEME GELDİ"

Yaşanan gelişmelerin yerli ve milli uygulamaların önemini bir kez daha gündeme getirdiğini belirten Turkcell Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ şu ifadeleri kullandı:

"Hep dile getirdiğimiz üzere küresel uygulamalara bağlı kalmamamız gerektiğini dün yaşadığımız süreç ile bir kez daha görmüş olduk. Türk mühendislerinin geliştirdiği BiP sayesinde sadece Türkiye'deki değil dünya çapındaki kullanıcılarımız iletişimlerini kesintisiz ve kaliteli bir biçimde devam ettirdi. İşte bizler bu yüzden sadece birkaç uluslararası uygulamaya mahküm kalmamak adına çalışıyor ve rakiplerimize fark atan güçlü özelliklere sahip yerli bir platforma sahip olmanın gurunu yaşıyoruz. Bu vesileyle BiP'i tercih eden tüm kullanıcılarımıza bir kez daha teşekkürlerimizi sunarız."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri