Bingöl Valiliğinden Karacehennem Ormanı'ndaki ağaç kesimine ilişkin açıklama Açıklaması

BİNGÖL (AA) - Bingöl Valiliği, Karacehennem Ormanı'nda yapılan ağaç kesimine ilişkin, söz konusu alanda meşe ağaçlarının kesim çağına geldiğini belirterek, sağlıklı fertler elde etmek, ormanların gençleştirilip, devamlılığını sağlamak için rutin çalışmalar yapıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bingöl Orman İşletme Müdürlüğünce kesimine karar verilen ve çıkarılacak ağaçların belirlendiği 427 nolu bölmede, 4 Ekim'de açık arttırma ile çıkılan ihalenin sonuçlandığı belirtildi.

İhaleye çıkılan bölmede alıcı tarafından yapılacak kesim işlemlerine Orman İşletme Müdürlüğü denetiminde başlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde 'Bingöl Karacehennem Ormanında ağaç kıyımı', 'Bingöl'de orman katliamı' gibi başlıklar ile yapılan ve gerçeği yansıtmayan kasıtlı paylaşımlar nedeniyle Valiliğimizce açıklama yapma gereği duyuldu. Söz konusu bölmede bulunan meşe ağaçları kesim çağına gelmiş olduğundan, sağlıklı fertler elde etmek, ormanların gençleştirilmesini ve devamlılığını sağlamak için rutin çalışmalar kapsamında kesim işlemi yapılmaktadır. Yapılan çalışma ile kurumaya yüz tutmuş orman alanının iyileştirilmesi amaçlanmakta. Ayrıca, ormanlarımızın koruma kullanma dengesi içinde halkımızın hizmetine sunulması için ilgili bölmede yapılan çalışmalara bölge köylüleri ile görüşülerek başlandığı kamuoyuna saygıyla duyurulur."