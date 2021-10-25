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Bingöl sonbahar renklerine büründü

AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Kültür Sanat
Bingöl sonbahar renklerine büründü

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, yeşil ve kızıl tonları ile sonbahar renkleri yaşanıyor.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, yeşil ve kızıl tonları ile sonbahar renkleri yaşanıyor.

Kent merkezine 130 kilometre uzaklıktaki Yedisu'da, Peri Çayının iki tarafında bulunan kavak, sedir ve meyve ağaçlarında sonbaharın gelişiyle birçok renk bir arada gözleniyor.

Güz güzelliğinin drone ile de görüntülendiği Yedisu-Karlıova kara yolunda, besicilerin sonbahar renkleri arasında koyunlarıyla yaptığı yolculuk güzel görüntü oluşturdu.

Sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarını barındıran ağaçlar, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Peri Çayı'ndaki suyun ve kavak ağaçlarındaki yaprakların sesinin yankılandığı doğal ortam, ziyaretçilere sonbahar renkleri eşliğinde doğa ile iç içe huzurlu bir alanda dinlenme imkanı sağlıyor.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri
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