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Son dakika haberi... Bingöl'deki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Bingöl'deki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Son dakika haberleri: Bingöl'de dün meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

SOLHAN, BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de dün meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Kaza, Solhan ilçesi Dilektepe köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 06 FF 5212 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetmiş 3 kişi de yaralanmıştı. Meydana gelen kazada ağır yaralı olduğu öğrenilen 3 yaşındaki Aliyar Zorba, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan yaralanan Şeyda Zorba'nın Diyarbakır'da, Özgür Gültekin'in ise Elazığ'da tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin ilçedeki aile mezarlığına defnedildiği öğrenildi. - BİNGÖL

Son dakika haberi... Bingöl'deki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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