Bingöl'de terör örgütü PKK'lı teröristlerce kullanılan 2 sığınak bulundu - Haberler
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Bingöl'de terör örgütü PKK'lı teröristlerce kullanılan 2 sığınak bulundu

AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Bingöl'de terör örgütü PKK'lı teröristlerce kullanılan 2 sığınak bulundu

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen Eren-4 operasyonunda terör örgütü PKK'lı teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen Eren-4 operasyonunda terör örgütü Pkk'lı teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eren-4 operasyonu kapsamında Genç ilçesi kırsalında arazi araması yapıldı.

Operasyonda, 2 sığınak bulan ekipler, 7 tüp ve çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Sığınaklar ve malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri
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