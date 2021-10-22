Bingöl'de sivil trafik polisleri taksi ve otobüslerdeki kural ihlallerini anında belirliyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de taksi ve otobüslere sivil olarak binen trafik polisleri, sürücülerin trafik kuralı ihlallerini tespit ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte trafik düzeninin ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kent merkezindeki taksi ve özel halk otobüslerine sivil olarak binen trafik polisleri, yolculuk boyunca sürücünün yaptığı kural ihlallerini belirliyor.

Daha sonra trafik polislerinin uygulama noktasına götürülen sürücüye sivil polisin belirlediği kural ihlali varsa cezai işlem uygulanıyor.

Sürücülere gerekli bilgilendirmeleri ve uyarılar yapan ekipler, aracın ve sürücünün sistem üzerinden de gerekli kontrollerini gerçekleştiriyor.

Ekipler, bu yöntemle son bir haftada gerçekleştirdiği denetimlerde 21 sürücüye, emniyet kemeri takmama, kırmızı ışık ihlali, seyir halindeyken cep telefonu kullanımı ve yaya geçidinde yol vermeme nedeniyle ceza kesti.