Bingöl'de şehirler arası yolcu otobüslerine denetim - Haberler
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Bingöl'de şehirler arası yolcu otobüslerine denetim

AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Bingöl'de şehirler arası yolcu otobüslerine denetim

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimlerini artırdı.

BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimlerini artırdı.

Ekipler, Bingöl Şehirler Arası Otobüs Terminali trafik kontrol noktasında otobüsleri denetledi.

Durdurulan yolcu otobüslerinde sürüş bilgileri kontrol eden polis ekipleri, sürücüleri maksimum araç kullanabilecekleri süreye ilişkin hatırlatmalarda bulundu ve yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarı yaptı.

Trafik polisleri, Bingöl Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde günlük yaklaşık 60 otobüsü denetliyor.

Bingöl'de şehirler arası yolcu otobüslerine denetim

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri
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