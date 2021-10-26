Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler
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Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.S'nin kullandığı 44 AR 399 plakalı otomobil, Çevirme köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı

Yaralılar ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri
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