Bingöl'de PKK'lı teröristlerin 2 sığınağı imha edildi - Haberler
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Bingöl'de PKK'lı teröristlerin 2 sığınağı imha edildi

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel
Bingöl'de PKK'lı teröristlerin 2 sığınağı imha edildi

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince yapılan arazi aramasında, PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak, içindeki yaşam malzemeleriyle imha edildi.

BİNGÖL (DHA) - BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince yapılan arazi aramasında, Pkk'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak, içindeki yaşam malzemeleriyle imha edildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik Bingöl'ün Sağgöze, Diyarbakır'ın Lice ve Muş'un Şenyayla kırsalında başlatılan sonbahar- kış operasyonlarına; 13 taburdan 2 bin 520 kişilik personel katılıyor. Operasyonlar kapsamında Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalarda, Genç kırsalında arazi araması gerçekleştirildi. PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 2 sığınak, içindeki yaşam malzemeleriyle imha edildi.


Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Son Dakika Haberleri
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