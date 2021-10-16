BİNGÖL'DE PİYASA DEĞERİ 4,5 MİLYON TL OLAN UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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BİNGÖL'DE PİYASA DEĞERİ 4,5 MİLYON TL OLAN UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİNGÖL'de, jandarma tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu 4,5 milyon TL değerinde 11 kilo 600 gram metamfetamin ve 11 kilo esrar ele geçirildi.

BİNGÖL'de, jandarma tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu 4,5 milyon TL değerinde 11 kilo 600 gram metamfetamin ve 11 kilo esrar ele geçirildi. Yakalanan 6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalarda, önceki gün kent merkezi ve ilçe kırsalında, istihbarat doğrultusunda, yol kontrol noktalarında 2 araç durduruldu. Araçlar, 'İmla', 'Ezber' ve 'Unsur' isimli uyuşturucu madde arama köpekleriyle arandı. Uzman köpeklerin araçların bazı noktalarında tepki vermesi üzerine gizli bölmeler tespit edildi. Uzman ekiplerce araçların bazı parçaları söküldü. Aramalarda; 11 kilo 600 gram metamfetamin, 10 kilo 500 gram kubar esrar ve 582 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuların piyasa değerinin 4,5 milyon TL olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

BİNGÖL'DE PİYASA DEĞERİ 4,5 MİLYON TL OLAN UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

BİNGÖL'DE PİYASA DEĞERİ 4,5 MİLYON TL OLAN UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

BİNGÖL'DE PİYASA DEĞERİ 4,5 MİLYON TL OLAN UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

BİNGÖL'DE PİYASA DEĞERİ 4,5 MİLYON TL OLAN UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: BİNGÖL'DE PİYASA DEĞERİ 4,5 MİLYON TL OLAN UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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