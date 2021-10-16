Bingöl'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Haberler
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Bingöl'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bingöl'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bingöl'ün Genç ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, Genç karayolu Çayağzı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 K 3760 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah A.'ya (55) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 55 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

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