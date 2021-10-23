Bingöl'de otomobil ile pikap çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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Bingöl'de otomobil ile pikap çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Ayhan Turhan - Haberler | Yerel

Bingöl'de otomobil ile pikap çarpıştı: 2 yaralı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobil ve pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de otomobil ile pikap çarpıştı: 2 yaralı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobil ve pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karlıova ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 ACJ 365 plakalı pikap ile 62 AD 311 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 ve güvenlik güçlerine bildirdi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Karlıova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl'de otomobil ile pikap çarpıştı: 2 yaralı

Bingöl'de otomobil ile pikap çarpıştı: 2 yaralı

Bingöl'de otomobil ile pikap çarpıştı: 2 yaralı

Bingöl'de otomobil ile pikap çarpıştı: 2 yaralı

Bingöl'de otomobil ile pikap çarpıştı: 2 yaralı

Bingöl'de otomobil ile pikap çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Ayhan Turhan - Son Dakika Haberleri
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