Bingöl'de öğrenci servisi şoförlerine eğitim veriliyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de polis ve jandarma ekipleri, öğrenci servisi şoförlerine trafik güvenliği semineri vermeye devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitim seminerine servis şoförleri ve rehber personel katıldı.

"Okul Servis Araçları Yönetmeliği"ne ilişkin detayların ve trafikte uyması gereken kuralların paylaşıldığı seminerde, şoförlerin, rehber personelinin ve araçların servis aracı olması için taşıması gereken kriterler, emniyet kemeri kullanımı ve çocukların koordine edilmesi konuları anlatıldı.