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Bingöl'de kuyuya düşen köpekler kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bingöl'de kuyuya düşen köpekler kurtarıldı

Bingöl'ün Genç ilçesinde su kuyusuna düşen iki köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde su kuyusuna düşen iki köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Genç ilçesi Yenişehir Mahallesi Başak Caddesi'nde bir evin bahçesinde boş su kuyusuna iki köpek düştü. Köpeklerin kuyuda olduğunu fark eden bahçe sahibi durumu Genç itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kuyuda çalışma yapan ekipler, veteriner hekiminin desteğiyle köpekleri halat yardımıyla kurtardı. - BİNGÖL

Bingöl'de kuyuya düşen köpekler kurtarıldı

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