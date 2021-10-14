Bingöl'de kasten öldürme suçundan aranan şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl'de kasten öldürme suçundan aranan şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bingöl'de kasten öldürme suçundan aranan şüpheli yakalandı

Bingöl'de 2019 yılından beri hakkında yakalama kaydı olan ve kasten öldürme suçundan aranan şüpheli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de 2019 yılından beri hakkında yakalama kaydı olan ve kasten öldürme suçundan aranan şüpheli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Bingöl 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kasten öldürme suçundan hakkında yakalama kaydı bulunan ve 2019 yılından itibaren aranan şahsın yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Şahıs, 13 Ekim 2021 tarihinde Bingöl ili Karlıova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahıs adli makamlarca tutuklanarak Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Nesli tükenmekte olan beyaz şahini evinde izinsiz besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza

Nesli tükenmekte olan beyaz şahini evinde izinsiz besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza

 Dalgınlığın bu kadarı 'pes' dedirtti

Dalgınlığın bu kadarı 'pes' dedirtti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muhammet Emin Akbaşoğlu Ali Babacan Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Nihal Yalçın İdo Tatlıses Tamer Karadağlı
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Stefan Kuntz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bingöl'de kasten öldürme suçundan aranan şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 14:44:07. #1.12#