Bingöl'de kasten öldürme suçundan aranan şüpheli yakalandı

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de 2019 yılından beri hakkında yakalama kaydı olan ve kasten öldürme suçundan aranan şüpheli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Bingöl 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kasten öldürme suçundan hakkında yakalama kaydı bulunan ve 2019 yılından itibaren aranan şahsın yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Şahıs, 13 Ekim 2021 tarihinde Bingöl ili Karlıova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahıs adli makamlarca tutuklanarak Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

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