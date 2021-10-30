Bingöl'de ev yangını

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Çayağzı köyünde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Çayağzı köyündeki bir evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrasında evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL