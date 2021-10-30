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Bingöl'de ev yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bingöl'de ev yangını

Bingöl'ün Çayağzı köyünde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Çayağzı köyünde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Çayağzı köyündeki bir evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrasında evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Bingöl'de ev yangını

Bingöl'de ev yangını

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