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Bingöl'de çatıdan düşen işçi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bingöl'de çatıdan düşen işçi ağır yaralandı

Bingöl merkezde bir okulun çatısında onarım yapan işçi, dengesini kaybederek aşağı düştü.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl merkezde bir okulun çatısında onarım yapan İşçi, dengesini kaybederek aşağı düştü. İşçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, merkeze bağlı Selahaddin-i Eyyubi Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir inşaat firmasında çalıştığı öğrenilen yabancı uyruklu A. İ. (22), okulun çatısını onardığı sırada dengesini kaybedip zemine düştü.

Diğer arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin durumun ağır olduğu öğrenildi. - BİNGÖL

Bingöl'de çatıdan düşen işçi ağır yaralandı

Bingöl'de çatıdan düşen işçi ağır yaralandı

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