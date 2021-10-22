Bingöl'de açılan orta refüjdeki çitler kapatılıyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla orta refüjdeki açılan demir çitlerin kapatılmasını sağlıyor.

Kentin işlek yollarında üst geçitler olmasına rağmen bazı kişiler tarafından açılan refüjlerdeki demir çitler yayalar geçiş için kullanıyor.

Bu durumu tespit eden ve yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla harekete geçen Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çitlerin kapatılması için Karayolları 84. Şube Şefliğine durumu aktardı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve karayolları ekipleri, 5 farklı noktasında açık olan çitleri kapattı.

Bu sırada çitlerin açık olduğu yolu kullanamaya çalışan vatandaşlar trafik polisleri tarafından uyarıldı.

Can güvenlikleri için üst geçidin kullanılması yönünde bilgilendirme yapan polis ekipleri, bu yöndeki çalışmalarını kapsamlı şekilde sürdürüyor.

Öte yandan, 1 ay içerisinde orta refüjlerde açılan yaklaşık 25 çitin kapatıldığı öğrenildi.