Bingöl'de 6 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında - Haberler
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Bingöl'de 6 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Bingöl'de 6 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Bingöl'de bir otomobilin trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu 6 kişinin yaralandığı trafik kazası otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de bir otomobilin trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu 6 kişinin yaralandığı trafik kazası otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Karayolları 84. Şube Şefliği yakınındaki trafik ışıklarında bekleyen iki araca çarptı.

Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan otomobilin araçlara çarptığı anlar, özel halk otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde otomobilin trafik ışıklarına süratle gelmesi yer alıyor.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri
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