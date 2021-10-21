Bingöl'de 6 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de bir otomobilin trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu 6 kişinin yaralandığı trafik kazası otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Karayolları 84. Şube Şefliği yakınındaki trafik ışıklarında bekleyen iki araca çarptı.

Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan otomobilin araçlara çarptığı anlar, özel halk otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde otomobilin trafik ışıklarına süratle gelmesi yer alıyor.