Bingöl'de 3 gün içinde 171 kilo uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi
Bingöl'de 3 gün içinde 171 kilo uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 3 günde icra edilen operasyonlarda 171 kilo uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de 3 gün içinde 171 kilo uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi
BİNGÖL - Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 3 günde icra edilen operasyonlarda 171 kilo uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6-8 Ekim 2021 tarihleri arasında adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Genç ilçesi kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyonlarda 9 ayrı ev ve 8 farklı noktada toplam 136 kubar esrar, 20 kilo 462 gram toz esrar, 15 kilo 198 gram kenevir tohumu, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet otomatik av tüfeği, 2 adet tek kırma av tüfeği, 32 adet 12 kalibre av tüfeği mühimmatı ele geçirilerek 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.