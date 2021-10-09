Bingöl'de 3 gün içinde 171 kilo uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl'de 3 gün içinde 171 kilo uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'de 3 gün içinde 171 kilo uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 3 günde icra edilen operasyonlarda 171 kilo uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de 3 gün içinde 171 kilo uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi

BİNGÖL - Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 3 günde icra edilen operasyonlarda 171 kilo uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6-8 Ekim 2021 tarihleri arasında adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Genç ilçesi kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyonlarda 9 ayrı ev ve 8 farklı noktada toplam 136 kubar esrar, 20 kilo 462 gram toz esrar, 15 kilo 198 gram kenevir tohumu, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet otomatik av tüfeği, 2 adet tek kırma av tüfeği, 32 adet 12 kalibre av tüfeği mühimmatı ele geçirilerek 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

Bingöl'de 3 gün içinde 171 kilo uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi

Bingöl'de 3 gün içinde 171 kilo uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi

Bingöl'de 3 gün içinde 171 kilo uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi

Bingöl'de 3 gün içinde 171 kilo uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Son Dakika Haberleri
Adliyede avukatı vuran saldırgan kaçamadan yakayı ele verdi! Anbean kamerada

Adliyede avukatı vuran saldırgan kaçamadan yakayı ele verdi! Anbean kamerada

 5. kattan düşerek ölen trans bireyin sevgilisi: Bir anda pencereye koştu

5. kattan düşerek ölen trans bireyin sevgilisi: Bir anda pencereye koştu

 Avukatı yaralayan şüpheli: Öyle gerekti, açıklama yapmak zorunda mıyım?

Avukatı yaralayan şüpheli: Öyle gerekti, açıklama yapmak zorunda mıyım?
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Meral Akşener Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Prens William Seda Sayan
Spor Kerem Aktürkoğlu Marcao Emre Belözoğlu Serdar Aziz
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Emine Erdoğan Rüya Tabirleri Mehmet Nuri Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bingöl'de 3 gün içinde 171 kilo uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 14:30:47. #1.13#