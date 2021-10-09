Bingöl'de 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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Bingöl'de 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Bingöl'de 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bingöl'de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç ve Araştırma Timi, 2009 yılından beri hakkında arama kararı bulunan hükümlünün Genç ilçesinde olduğunu tespit etti.

Ekipler, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen hükümlüyü ilçe kırsalında operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri
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