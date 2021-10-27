Binanın demir kapısını çalan 2 kişi tutuklandı

KİLİS'te bir binanın girişindeki kapıyı çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küplüce köyünde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, evin girişindeki demir kapının çalındığını tespit etti. Çalışmalar sonucu şüphelilerin M.N.K. ve M.G. olduğu belirlendi. 2 kişi operasyonla yakalanırken, sattıkları kapı da bulunarak sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet