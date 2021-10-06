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Binali Yıldırım'dan Kanal İstanbul açıklaması

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Binali Yıldırım'dan Kanal İstanbul açıklaması

12. ULAŞTIRMA ve Haberleşme Şurası'nın açılış törenine katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım yaptığı konuşmasında Kanal İstanbul projesine dikkat çekerek, "Bir işi eğer yapmadan konuşursanız, karşınızda bir sürü dirençler olur.

İSTANBUL (DHA) - 12. ULAŞTIRMA ve Haber leşme Şurası'nın açılış törenine katılan Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım yaptığı konuşmasında Kanal İstanbul projesine dikkat çekerek, "Bir işi eğer yapmadan konuşursanız, karşınızda bir sürü dirençler olur. İnşallah Kanal İstanbul hizmetlerimizi taçlandıracak bir proje olacak. Kanal İstanbul ile ilgili bir çok şey konuşuyor. 3 bin yıllık bir boğaz, İstanbul Boğazımız var, İstanbul dünyanın incisi. Ortasında deniz geçen başka şehir yok. 17 kilometrelik İstanbul boğazında 80 dereceyi bulan 12 tane eğim, viraj var. Yani 12 virajı her hangi bir hasara kazaya sebep vermeden geçmeniz lazım. Bir dümeni kitlense bunu başarmanız mümkün değil. Dünyanın hiçbir yerinde duyunuz mu gördünüz; gece yatarken geminin evine çarpmasıyla hayatını kaybeden kadın oldu. Bu İstanbul'da oldu. 43 bin geminin yüzde 10'u tehlikeli yük taşıyor" dedi.

Yıldırım, İstanbul Boğazında meydana gelen Independenta kazasını hatırlatarak, "Bu projeyi ideolojik ve siyasi boş tartışmaların dışında, bölgenin, ülkenin, İstanbul'un güvenliği ve artan ticari ihtiyaçları karşılamak için bir su yolu projesi olarak görmek gerekir ve proje gerçekleştirilecek. İnşallah projeye yakın zamanda hız kazandıracaktır" şeklinde konuştu.


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