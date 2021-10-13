Binali TUFAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Erdemler köyü sakinlerinden Hayati, Mümin, Ramazan ve Regaip TUFAN'ın babaları Bahri ÇELİK'in dayısı Fazlı TAŞDELEN, Ezber ve Mehmet EZBER'in kayınbiraderleri Binali TUFAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Ezber EZBER: 0536 337 22 69

13 Ekim 2021, Çarşamba

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