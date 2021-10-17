BİLSEM ÖĞRENCİMİZ NİLDA, 15 ZEKA OYUNUNU DİJİTAL UYGULAMAYA DÖNÜŞTÜRDÜ.

İSTANBUL (Habermetre) - Küresel salgın döneminde uzaktan eğitime geçilen süreçte, 6 yıldır öğrencisi olduğu İstanbul Kartal Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki dijital tasarım, oyun ve animasyon atölyelerinde tek ya da arkadaşlarıyla oynadığı analitik ve bilişsel yetenekleri geliştiren oyunlardan uzak kalınca söz konusu oyunları dijital dünyaya aktarıp arkadaşlarıyla oynamak isteyen 13 yaşındaki Bilsem öğrencimiz Nilda; Kovid-19 salgını döneminde arkadaşlarıyla bir araya gelemediği için oynayamadığı 15 zeka oyununu dijitale taşıyarak "Atlas Game" isimli mobil uygulamaya dönüştürdü.

Pandemide BİLSEM'den ayrı kaldığı süreçte en çok zeka oyunlarını özleyen, evde kendi kendine oyun oynasa da etkileşim olmadığı için bu durumdan hoşnut olmayan Nilda'nın aklına o dönemde BİLSEM'de oynadığı oyunları birleştirip dijitale aktarmak fikri geldi. Fikrini kurum müdürüne anlatan Nilda, Kurum Müdürü Güven Yıldız'ın beğenisini ve desteğini alınca da kuzeni İrem ablasıyla oyununu geliştirmeye başladı.

Oyunun diğer oyunlardan farklı olmasını ve insanlara katkı sağlaması için çalıştığını söyleyen Nilda; oyunun içinde pratik zekayı, analitik zekayı geliştirmeye yönelik 15 farklı oyun olduğunu, oyunda aynı zamanda kültürel zenginliklere de yer vermeye çalıştığını, oyun oynarken dünya ve Türkiye'den yerlerin, uzayla ve bilim insanlarıyla ilgili bilgilerin olduğunu, bundan dolayı da bu oyunun herkes için ilgi çekici bir oyun olacağını düşünüyor.

Oyunun tasarım ve yazılım kısmının bir yıl sürdüğünü aktaran Nilda, "Atlas Game" oyununun birçok kişi tarafından ilgi göreceğine emin olduğunu dile getirdi.

"Atlas Game", her seviyesi bilgiye dayalı olduğu için tüm velilerin gönül rahatlığıyla çocuklarına oynatabileceği bir oyun olma özelliğini taşıyor. Oyun, çocukların hızlı ve analitik düşünme becerilerini artırarak, dünya üzerindeki ülkeleri gezip onlara ilişkin bilgi almalarına olanak tanıyor. Uygulama, tamamlandıktan sonra Android ve IOS marketlerde ücretsiz indirilebilecek.

Dünya ve Türkiye'yle ilgili bilgilerin olduğu, hikayeleştirilmiş tarzıyla dikkati çeken oyun için üniversite öğrencisi kuzeniyle bir yıl çalışan öğrencimiz Nilda, Android ve IOS marketlere girmek için BİLSEM'deki öğretmenleriyle son güncellemeleri yapıyor.

İstanbul Maltepe Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf ve Kartal Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı BİLSEM öğrencisi Nilda İçmeli'yi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

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