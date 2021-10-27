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Bill Gates, Fethiye'ye geldi

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, "Lana" isimli yatıyla Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, "Lana" isimli yatıyla Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki yat, Karagözler Mahallesi'ndeki Büyük Boncuklu Koyu önlerine demirledi.

Gates'in lüks yatını görenler, cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

Spor salonu, jakuzi, plaj kulübü, yüzme havuzu, su sporları ekipmanları gibi çeşitli imkanlar bulunan yatta, ayrıca hareket etkisini azaltan dengeleyiciler de yer alıyor.

Bill Gates, Fethiye'ye geldi

Bill Gates, Fethiye'ye geldi

Bill Gates, Fethiye'ye geldi

Bill Gates, Fethiye'ye geldi

Bill Gates, Fethiye'ye geldi

Bill Gates, Fethiye'ye geldi

Bill Gates, Fethiye'ye geldi

Bill Gates, Fethiye'ye geldi

Bill Gates, Fethiye'ye geldi
AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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