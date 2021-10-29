Bill Gates'den "nükleer enerji"çıkışı

ABD'li yatırımcı Bill Gates, insanlığın enerji ihtiyacında belirgin bir artış olacağına işaret ederek, nükleer enerjinin iklim felaketini önlemede yardımcı olabileceğine dikkat çekti.Microsoft'un kurucusu ABD'li yatırımcı Bill Gates, iklim değişikliğiyle ve yüksek enerji fiyatlarıyla mücadele için daha fazla nükleer enerji kullanılması gerektiğini savundu. Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'a konuşan Gates, nükleer enerji santrallerinin kapatılmasının temel enerji güvenliği ve uygun fiyatların sağlanmasını güçleştirdiğini belirtti. Gates, "Masrafları ve güvenliği tam anlamıyla gözden geçirene kadar bir çözümü gözden çıkarmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Gates, elektro mobilite ve binaların ısıtma sistemleri nedeniyle ileride insanların elektrik ihtiyacında çok büyük bir artış olacağını vurgulayarak; yeni, daha güvenli ve radyoaktif atığı daha az olan nükleer santrallerin iklim felaketinin önüne geçmeye yardımcı olabileceğini söyledi.

Almanya'nın iklim değişikliğiyle mücadele stratejisinin ana etmenlerinden olan doğal gaz enerjisinin ise gerçek bir "geçiş teknolojisi" olmadığını ifade eden Gates, doğal gaz santrallerinin kurulmasına şüpheyle yaklaştığını ifade etti.

Dünyanın en varlıklı insanları arasında yer alan Gates'in "Breakthrough Energy" isminde kar amacı gütmeyen ve temiz enerjiyi desteklemeyi hedefleyen bir şirketi bulunuyor. Şirket, bu amaç doğrultusunda çeşitli araştırmalara ve aralarında nükleer enerji alanında aktif olanların da bulunduğu yeşil teknoloji firmalarına destek veriyor.

AFP/ SÖ,BK

(c)

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