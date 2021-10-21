Bilinen en büyük boynuzlu dinozor "Big John"un kalıntıları 8 milyon dolara satıldı - Haberler
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Bilinen en büyük boynuzlu dinozor "Big John"un kalıntıları 8 milyon dolara satıldı

AA / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel
Bilinen en büyük boynuzlu dinozor

Paleontologlar tarafından şimdiye kadar keşfedilen en büyük otçul boynuzlu dinozor cinsi olan ve "Big John" adı verilen triceratops kalıntıları, bugün Paris'te yapılan bir müzayedede 7,74 milyon dolara satıldı.

Paleontologlar tarafından şimdiye kadar keşfedilen en büyük otçul boynuzlu dinozor cinsi olan ve "Big John" adı verilen triceratops kalıntıları, bugün Paris'te yapılan bir müzayedede 7,74 milyon dolara satıldı.

Channel News Asia'da yer alan habere göre, Drouot müzayede evinde yapılan mezatta, kalıntılar 7,74 milyon dolar karşılığında kimliği açıklanmayan bir ABD'li tarafından satın alındı.

Satışla ilgili konuşan müzayedeci Alexandre Giquello, "Bu, Avrupa için bir rekor." ifadelerini kullandı.

Adını kemiklerin bulunduğu arazinin sahibinden alan Big John, 66 milyon yıl önce şimdiki Güney Dakota'da yaşadı.

Devasa iskelete ait ilk kemik parçası olan 2,62 metre uzunluğunda ve iki metre genişliğindeki kafatası 2014'te bulundu.

Paleontologlar, Paris müzayedesine hazırlanmak için 2015'e kadar İtalya'da özenle bir araya getirilen 200'den fazla parçadan oluşan iskeletin yüzde 60'ını ortaya çıkardı.

Triceratops "üç boynuzlu yüz" anlamına geliyor.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri
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