Bilime meraklı çocuklar Bilecik'te şenlikte buluşuyor - Haberler
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Bilime meraklı çocuklar Bilecik'te şenlikte buluşuyor

AA / Muhsin Arslan - Haberler | Teknoloji
Bilime meraklı çocuklar Bilecik'te şenlikte buluşuyor

4007 TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen "Kuruluşun Beşiğinden Bilimin Işığına Bilecik" etkinliği başladı.

BİLECİK (AA) - 4007 TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen "Kuruluşun Beşiğinden Bilimin Işığına Bilecik" etkinliği başladı.

TÜBİTAK ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Öğretmenevinde düzenlenen törende konuşan Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, TÜBİTAK 4007-4006 projelerinin öğrencilerin uygulama kabiliyetlerini yükselten, öğrendiklerini hayata geçirebilme imkanı veren imkanlar sunduğunu söyledi.

Güçlü Türkiye hedefine ilerlenirken nasıl bir umudun olduğunu katıldığı 2021 TEKNOFEST'teki gençlerin gözlerinde gördüğünü dile getiren Kızılkaya, "Türk gençlerimizin, Türk mühendislerimizin geliştirdiği teknolojik imkanı gördüm. Ülkemizin teknolojik kapasitesinin her geçen gün arttığını ve yetişen genç mühendislerle geleceğe güvenle bakabildiğimizi gördüm. İnsanlarımız TEKNOFEST etkinliklerini ziyaret ederek Türk mühendislerinin, Türk gençlerinin kendilerine imkan verildiğinde, inanıldığında neler başarabildiklerini tekrar bir daha görsünler." diye konuştu.

"Bilim şenlikleriyle öğrencilerimizin içinde yeni Selçuk Bayraktarlar, yeni kahramanlar arıyoruz" diyen Kızılkaya şöyle devam etti:

"Bugün insansız hava aracı (İHA) gelişiminde yakaladığımız imkan belki de dünya askeri stratejisinde bir oyun değiştiriyor. Yeni nesil gelecek kuşaklardan yetişecek mühendislerin geliştirebileceği teknolojiler, ülkemize yeni imkanların kapısını açacaktır. Organizasyonda emeği geçen TÜBİTAK yetkililerini, Milli Eğitim teşkilatını, öğretmen ve öğrencilerimiz ile velilerimizi tebrik ediyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol da TÜBİTAK ile yapılan bu tür çalışmaların genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlamak olduğunu dile getirdi.

Vali Kızılkaya tarafından projeye katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara hediyelerinin verilmesinin ardından Belediye Başkanı Semih Şahin, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve protokol üyeleri ile birlikte öğrencilerin öğretmenleriyle hazırladıkları stantları ziyaret etti.

Kızılkaya, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde çocuklarda trafik bilinci ve farkındalığının oluşturulması amacıyla hayata geçirilen "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nı da ziyaret ederek öğrencilere kırmızı düdük dağıttı.

Bilime meraklı çocuklar Bilecik'te şenlikte buluşuyor

Bilime meraklı çocuklar Bilecik'te şenlikte buluşuyor

Bilime meraklı çocuklar Bilecik'te şenlikte buluşuyor

Bilime meraklı çocuklar Bilecik'te şenlikte buluşuyor

AA / Muhsin Arslan - Son Dakika Haberleri
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