Bilim ve Teknoloji Meşalesi Konya'ya Taşındı

KONYA (Habermetre) - 8. Konya Bilim Festivali, 2014 yılında TÜBİTAK desteğiyle inşa edilen ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'nde başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bilimi toplumun her kesimine sevdirmek amacıyla gerçekleştirilen festivalin açılış törenine katıldı. Açılış töreninde yaptığı konuşmada "Bugün, TEKNOFEST'te yaktığımız bilim ve teknoloji meşalesini Konya'ya taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. " diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İnşallah önümüzdeki dönemlerde tüm Türkiye'de bilim ve teknoloji etkinliklerinin sürekliliğini sağlayarak bu meşalenin daima yanması için çalışacağız. " dedi.

Türkiye'nin dört bir yanında inşa edilen Bilim Merkezlerinin Milli Teknoloji Hamlesinin itici güçleri olduğunu vurgulayan Bakan Varank, "Konya ile birlikte Kayseri, Kocaeli, Elazığ ve Bursa'da TÜBİTAK destekli kurduğumuz Bilim Merkezleri, gençlerimizin bilime olan ilgisinin artmasında önemli görevler icra ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu ortaya koyuyoruz. " diye konuştu.

"TEKNOFEST kuşağı gümbür gümbür geliyor"

TEKNOFEST'te, Bilim Merkezlerinde, Bilim Festivali ve yarışmalarında, Deneyap Teknoloji Atölyelerinde ve yeni nesil kodlama okulları olan Ekol 42'lerde yükselen dip dalgaya dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi TEKNOFEST kuşağı hamdolsun gümbür gümbür geliyor. Şunu artık tüm dünya biliyor; yeryüzünde herhangi bir teknoloji yarışı varsa Türk gençleri o yarışta var. Hem de en güzel şekilde var. 'En iyisini biz yaparız' diyerek o yarışmalarda varlık gösteriyor. " değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Varank'tan vatandaşlara Konya Bilim Festivali'ni ziyaret çağrısı

Aralarında TÜBİTAK, ASELSAN, Baykar, Roketsan ve HAVELSAN'ın da bulunduğu Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi ve bilim-teknoloji kuruluşlarının yer aldığı Konya Bilim Festivali'ne tüm vatandaşları davet eden Varank, "Gelsinler, geleneksel Konya misafirperverliği ile tanışsınlar, aynı zamanda bilimle dolu dolu bir gün geçirsinler. " dedi.

Konya Bilim Festivali'nde renkli anlar

Festival alanını gezen Bakan Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu öğrencileri ile birlikte 360 derece hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra TÜBİTAK standını ziyaret eden Bakan Varank, Popüler Bilim Yayınları standında çocuklara Çizgi Bilim Aziz Sancar kitabı ve Bilim Çocuk dergisi hediye etti. Bakan Varank ve Başkan Mandal, standa yoğun ilgi gösteren miniklerle birlikte toplu fotoğrafta bir araya geldi.

Bakan Varank, Konya Bilim Festivali ziyaretinin sonunda TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilen bor ile çalışan araç Boren'i Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile birlikte kullandı.

Konya Bilim Festivali, 7-10 Ekim tarihleri arasında ziyarete açık

Konya Bilim Merkezi'nde bilimi toplumun her kesimine sevdirmek amacıyla gerçekleştirilen festivalin bu yılki teması, "Nasıl Yapılır? Nasıl Çalışır? " olarak belirlendi. Yüzün üzerinde bilimsel etkinlik, yarışma, simülatörlerin olduğu festivalde, doğa ve tarım, robotik ve kodlama, teknoloji ve tasarım, uzay ve havacılık gibi alanlarda gerçekleştirilen atölyelerde katılımcılar, bilimsel keşif sürecine aktif şekilde dahil oluyor.

Konya Bilim Merkezi'nde geleneksel hale getirilen festival geçen yıl COVID-19 salgını nedeniyle düzenlenememişti. 2019 yılında yaklaşık 150 bin ziyaretçi ile rekor kıran festival bu yıl 7-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 4 gün sürecek festival, her gün 11. 00-18. 00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

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