Bilim Kahramanları Derneğinden ERÜ akademisyenlerine ödül - Haberler
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Bilim Kahramanları Derneğinden ERÜ akademisyenlerine ödül

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel
Bilim Kahramanları Derneğinden ERÜ akademisyenlerine ödül

Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen "2020 Yılın Bilim İnsanı Ödülleri"nde Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) görev yapan 2 akademisyen ödüle layık görüldü.

ESKİŞEHİR (AA) - Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen "2020?Yılın?Bilim?İnsanı Ödülleri"nde Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) görev yapan 2 akademisyen ödüle layık görüldü.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Altınbaş Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından belirlenen seçici kurul üyeleri, 124 başvuru arasından?"2020?Yılın?Bilim?İnsanı Ödülleri"ne 6 bilim insanını layık gördü.

ERÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Serdar Önses ve Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Öçsoy da ödül verilecek bilim insanları arasında yer aldı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ödüle layık görülen öğretim üyelerini tebrik etti.

AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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