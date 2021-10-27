Bilim Festivali'nde 1500 çocukla bir araya gelindi

BALIKESİR (Bültenler) - Geçtiğimiz günlerde Konya Bilim Festivali'ne katılarak, çocukları erken yaşlarda bilim ile tanıştırmaya devam eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi, Balıkesir Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi(BİLSEM) tarafından düzenlenen ve TÜBİTAK 4007 kapsamında desteklenen projeye eğlenceli deneyleri ile katıldı.

Eskişehir'de hem online hem de yüz yüze gerçekleştirdikleri atölyelerle ve Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda düzenledikleri bilim şenlikleri ile on binlerce çocuğu bilim ile tanıştırdıklarını belirten Bilim Deney Merkezi yetkilileri, "Konya Bilim Festivali'nde Konyalı çocuklarımızla, BİLSEM'in bilim gösterisi ile de Balıkesir'de yaşayan çocuklarımızla bir araya geldik. Çocuklarda bilimin sıkıcı olabileceğine dair önyargılar olabiliyor. Bizler düzenlediğimiz etkinlik ve atölyeler ile onlara bilimin aslında çok eğlenceli olabileceğini anlatıyor. Böylelikle çocuklarımızın eğitimlerine de ve kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dediler.

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