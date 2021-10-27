YAKUTİYE, ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediyesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) tarafından düzenlenen "Bilim Fest Erzurum" teknoloji etkinliği başladı.

Yakutiye ilçesindeki Bilim Erzurum'da yapılan programda, öğrencilerin hazırladığı birbirinden farklı materyaller sergilendi.

Sergide, ödüllü teknolojik projelerin tasarımları da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Öğrencilerin bilime ve teknolojiye merakının arttırılması amaçlanan ve 3 gün sürecek etkinlikte öğrenciler, sergilenen projeleri inceleme ve projeler üzerinde çalışma fırsatı bulacak.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, açılışta yaptığı konuşmada, etkinliği ziyaret eden öğrencilerin geleceğe farklı bakmalarını amaçladıklarını aktardı.

Bilim etkinliklerinin önemine değinen Çakmak, "Cuma gününe kadar Bilim Fest Erzurum etkinliğine çok sayıda gençler gelecek ve bu gençler birçok bilim deneyini, bilimsel etkinliği yerinde görme fırsatı bulacak. Eğlenceli deneyler yapacak. Okullarda öğrendikleri teorik bilgilerin denemesini burada yapacaklar." diye konuştu.

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