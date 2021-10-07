Bilim Doğudan Yükselir-Bilim Şenliği

KARS (Habermetre) - Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi'nce hazırlanan "Bilim Doğudan Yükselir- Kars Bilim Şenliği"nin açılışı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, açılışın ardından, oluşturulan çeşitli branşlardaki atölyeleri ziyaret ederek, yapılan etkinliklerle ilgili bilgi aldı. Öğrencilerle birlikte etkinliklere de katılan Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.

Daha sonra Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay ve Proje Yöneticisi Mustafa Othan tarafından birer konuşma yapıldı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, "Bilim Doğudan Yükselir-Kars Bilim Şenliği" projesinin Kars'ta hazırlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kars'ta eğitim gören öğrencilerin, bilimsel araştırma süreçlerini yakından görmesi, bu süreçlere dahil olması ve kendi benliğinde bilim kültürünü hissetmesi amacıyla, Fahrettin Kirzioğlu Bilim Sanat Merkezi'miz tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen bu projenin geleceğimize yeni kapılar açacağını düşündüğünü söyledi.

Dünyanın önde gelen gelişmiş ülkelerinin temelinde bilimin yattığını, hayatın her alanında bilime yakın ülkelerin daha gelişmiş ülkeler olduğunu belirten Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz konuşmasını şöyle sürdürdü: " Ülke olarak ortaya koyduğumuz 2023, 2053 ve 2071 ve dünyanın en gelişmiş 10 ülkesinden biri olma hedeflerine ulaşabilmemiz için bilime daha fazla önem vermemiz, bilimi günlük hayatın içerisine daha fazla dahil etmemiz gerektiğine inanıyorum. Nitekim ülkemizde son yıllarda yapılan bilimsel çalışma ve teknolojik atılımlarla birçok alanda yerli ve milli üretim yapmaktayız. Artık ülkemiz yerli ve milli otomobilini üretmiş, savunma ve gemi sanayi başta olmak üzere daha birçok alanda ürettiği teknolojik ürünleri, ihraç eder hale gelmiştir. Geleceğimizi şekillendirecek olanlar elbette ki sevgili gençlerimizdir. Toplumun aydınlık geleceğe ulaşması, gençlerimizin kazanacağı vizyona, ufkunun genişliğine bağlıdır. Gençlerimiz, bilimin ışığından ve teknolojiden yararlandıkları oranda geleceğe emin adımlarla yürüyebilirler. "

Teknolojinin gelişimiyle çocukların ve gençlerin sosyal ve kültürel hayatları da değişiyor

Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, bilim ve teknolojiden yararlanırken teknolojinin gelişimi ve kullanımıyla bütün dünyada çocukların ve gençlerin sosyal hayatlarını da değiştiren büyük bir kültürel değişimin yaşandığının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak: " Bilimsel gelişmelerin sonucunda ulaşılan teknolojinin karşımıza çıkarttığı internet, sosyal ağlar, video oyunları, akıllı cep telefonlarının olumlu ve olumsuz etkilerinin iyi analiz edilmesi, çocuklarımızın ve gençlerimizin olumsuz etkilerden uzak tutulması, bilim ve teknolojinin sadece olumlu yönlerinin benimsenmesi, kullanılması ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi büyük önem taşımaktadır.

Bilimsel bakış açısını geniş kitlelere ulaştırarak olaylara ve olgulara bilimsel bir pencereden bakmanın sağlanması, bilim kültürünün ve iletişiminin geniş kitlelere yaygınlaştırılması, bilimsel bilginin değerinin yaygınlaştırılması, bilim-teknoloji-toplum arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla katılımcılara aktarılmasını amaçlayan bir projeden bahsediyoruz. Bu bağlamda; bilim şenliği kapsamında il genelinde bulunan, okul öncesinden lise 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenci guruplarıyla, çeşitli branşlardaki öğretmen ve veli gruplarıyla yürütülecek bilimsel faaliyetlerle, atölye çalışmalarıyla, bilimsel söyleşilerle, sergi, konser ve dans gösterisi gibi etkinliklerle, ilimizde bilimsel duyarlılığın canlanmasına da önemli katkılar sağlanacağını umuyorum. Gerçekleştirilen bu etkinliklerin çocuklarımızın ve gençlerimizin mutlu, başarılı, dünyayı okuyabilen, teknoloji üretip kullanabilen bir neslin yetişmesinde de büyük işlevler üstleneceğine, yeni bilim insanlarının, bu şenliğe ve burada düzenlenen etkinliklere katılan evlatlarımızın arasından çıkacağına yürekten inanıyorum. İnşallah bu şenlikten ilimiz adına büyük kazanımlarla çıkacağız.

Hazırladığımız ve uygulamaya koyduğumuz gerek eğitim gerekse diğer alanlardaki projelerimizle, il genelinde yüreğine girmediğimiz, ruhuna dokunmadığımız, elimizi uzatmadığımız tek bir öğrencimizi, tek bir vatandaşımızı bırakmayacağımızı ve kadim şehir Gazi Karsı her alanda hak ettiği yere getireceğimizi ümit ediyorum.

Fahrettin Kirzioğlu Bilim Sanat Merkezi'miz tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen bu projenin hayırlı-uğurlu olmasını diliyorum. Projede işbirliği yapan, projeye destek veren, projenin hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurumları ve kişileri tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum. " Şeklinde konuştu.

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