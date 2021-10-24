BİLİM DENEY MERKEZİ KONYA BİLİM FESTİVALİ'NE KATILDI - Haberler
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BİLİM DENEY MERKEZİ KONYA BİLİM FESTİVALİ'NE KATILDI

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BİLİM DENEY MERKEZİ KONYA BİLİM FESTİVALİ'NE KATILDI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin çocukları erken yaşta bilim ile tanıştırmak için hizmete açtığı Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi, Konya'da düzenlenen Bilim Festivali'ne katıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin çocukları erken yaşta bilim ile tanıştırmak için hizmete açtığı Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi, Konya'da düzenlenen Bilim Festivali'ne katıldı.

Binlerce ziyaretçinin ağırlandığı Konya Bilim Festivali'nde açtıkları stand ile çocukları eğlenceli bilim ile tanıştıran Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi standına bilime ilgi duyan çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Eskişehir'de düzenledikleri bilim gösterileri ve atölye çalışmaları ile çocuklarla buluşan Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkez ve Sanancı Uzay Evi eğitmenleri, Konya'daki çocuklarla buluşmaktan ve onlara bilimi anlatmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

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