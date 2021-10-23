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Bilim adamları lav örnekleri topluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumbre Vieja Yanardağı, 19 Eylül'den bu yana kül ve lav püskürtmeye devam ederken, bölgedeki tahliyeler de sürüyor.

Cumbre Vieja Yanardağı, 19 Eylül'den bu yana kül ve lav püskürtmeye devam ederken, bölgedeki tahliyeler de sürüyor. Gece boyunca Tazacorte kasabasında 500 kişi daha tahliye edildi. Belediye Başkanı Juan Miguel Rodriguez, "Yanardağın sönmesini beklerken, moral bozukluğumuz ve çaresizliğimiz artıyor" dedi.

Yanardağın patlamaya başladığı günden bugüne tahliye edilenlerin sayısı ise 7 bin 500'e yükseldi. Bölgedeki binlerce ev kullanılamaz hale geldi. Lav akışı adanın 2 bin 100 dönümünü kaplarken, 2 bin 185 bina da yıkıldı. Yetkililer, yanardağın faaliyetinin önümüzdeki 3 ay boyunca daha devam etmesi ve kullanılamaz hale gelen ev sayısının artmasından endişe ediyor.

La Palma'daki yanardağın lav akışı devam ederken, İspanyol bilim adamları da lav örnekleri toplamaya başladı. Gündüz başlayan örnek toplama çalışmaları gece saatlerine kadar devam etti. Bilim adamları elde ettikleri lav örneklerinde magmanın fiziksel özellikleri üzerinde inceleme yapacak.

Öte yandan Cumbre Vieja Yanardağı'nın uydu görüntüleri de yayımlandı. Görüntülerde yanardağdan yoğun lav akışı gerçekleştiği görülüyor.

Bilim adamları lav örnekleri topluyor

Bilim adamları lav örnekleri topluyor

Bilim adamları lav örnekleri topluyor

Bilim adamları lav örnekleri topluyor
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