Bilgisayar Mühendisliği Araştırma Görevlisi Son Değerlendirme Raporu (Ekim 2021) - 18 10 2021
ATILIM ÜNİVERSİTESİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM KOMİSYONUSON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI18/10/2021Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"...
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM KOMİSYONU
SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
18/10/2021
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca 15/10/2021 tarihinde saat 10: 00'da Yazılı Giriş Sınavı gerçekleştirilmiştir.
Sınava, başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda altı (6) aday davet edilmiş olup bu adaylardan A**e A*******ı, G****h A**ş ve Z****p Y***n O**z yazılı sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Ön değerlendirme listesinde yer alan adaylardan E**f K****r T***z, G***m A*****y ve Ö**e T***n yazılı sınava katılmamışlardır. Adaylara, yazılı sınav sorularını yapmaları için 120 dakika süre verilmiş ve bu süre sonunda adayların sınav kağıtları toplanmış ve değerlendirilmiştir.
Yazılı sınav sonrasında ALES (%30), lisans mezuniyet notu (%30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (%30) dikkate alınarak yapılan sıralama aşağıdaki çizelgede sunulmuştur.
Değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 65 puan kriterini sağlayan adaylardan G****h A**ş asil aday, Z****p Y***n O**z yedek aday olarak belirlenmiştir. Yazılı sınavda, Atılım Üniversitesi Senatosunun 13. 09. 2013 tarihli 06 sayılı toplantısında alınan 13/80 sayılı kararında alınması gereken en az not olan 60 (altmış) puanı alamadığı için A**e A*******ı sınavda başarısız sayılmıştır.
Asil Liste:
G****h A**ş
Yedek Liste:
Z****p Y***n O**z
Sıra No
Adı Soyadı
ALES
YABANCI DİL
MEZUNİYET*
SINAV
TOPLAM
Notu
30%
Notu
10%
Başarı Notu
Notu
30%
Notu
30%
1
G****h A**ş
94. 55
28. 36
93. 33
9. 33
2. 46
64. 06
19. 22
76. 50
22. 95
79. 87
2
Z****p Y***n O**z
80. 44
24. 13
88. 75
8. 88
3. 06
78. 06
23. 42
60. 50
18. 15
74. 58
3
A**e A*******ı
82. 26
24. 68
77. 50
7. 75
2. 87
73. 63
22. 09
Başarısız
-
Başarısız
4
Ö**e T***n
Yazılı sınava katılmadığı ve toplam değerlendirme puanı 65'in altında kaldığı için değerlendirme dışı kalmıştır.
5
G***m A*****y
Yazılı sınava katılmadığı ve toplam değerlendirme puanı 65'in altında kaldığı için değerlendirme dışı kalmıştır.
6
E**f K****r T***z
Yazılı sınava katılmadığı ve toplam değerlendirme puanı 65'in altında kaldığı için değerlendirme dışı kalmıştır.