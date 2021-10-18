Bilgisayar Mühendisliği Araştırma Görevlisi Son Değerlendirme Raporu (Ekim 2021) - 18 10 2021

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM KOMİSYONU

SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

18/10/2021

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca 15/10/2021 tarihinde saat 10: 00'da Yazılı Giriş Sınavı gerçekleştirilmiştir.

Sınava, başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda altı (6) aday davet edilmiş olup bu adaylardan A**e A*******ı, G****h A**ş ve Z****p Y***n O**z yazılı sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Ön değerlendirme listesinde yer alan adaylardan E**f K****r T***z, G***m A*****y ve Ö**e T***n yazılı sınava katılmamışlardır. Adaylara, yazılı sınav sorularını yapmaları için 120 dakika süre verilmiş ve bu süre sonunda adayların sınav kağıtları toplanmış ve değerlendirilmiştir.

Yazılı sınav sonrasında ALES (%30), lisans mezuniyet notu (%30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (%30) dikkate alınarak yapılan sıralama aşağıdaki çizelgede sunulmuştur.

Değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 65 puan kriterini sağlayan adaylardan G****h A**ş asil aday, Z****p Y***n O**z yedek aday olarak belirlenmiştir. Yazılı sınavda, Atılım Üniversitesi Senatosunun 13. 09. 2013 tarihli 06 sayılı toplantısında alınan 13/80 sayılı kararında alınması gereken en az not olan 60 (altmış) puanı alamadığı için A**e A*******ı sınavda başarısız sayılmıştır.

Asil Liste:

G****h A**ş

Yedek Liste:

Z****p Y***n O**z

Sıra No

Adı Soyadı

ALES

YABANCI DİL

MEZUNİYET*

SINAV

TOPLAM

Notu

30%

Notu

10%

Başarı Notu

Notu

30%

Notu

30%

1

G****h A**ş

94. 55

28. 36

93. 33

9. 33

2. 46

64. 06

19. 22

76. 50

22. 95

79. 87

2

Z****p Y***n O**z

80. 44

24. 13

88. 75

8. 88

3. 06

78. 06

23. 42

60. 50

18. 15

74. 58

3

A**e A*******ı

82. 26

24. 68

77. 50

7. 75

2. 87

73. 63

22. 09

Başarısız

-

Başarısız

4

Ö**e T***n

Yazılı sınava katılmadığı ve toplam değerlendirme puanı 65'in altında kaldığı için değerlendirme dışı kalmıştır.

5

G***m A*****y

Yazılı sınava katılmadığı ve toplam değerlendirme puanı 65'in altında kaldığı için değerlendirme dışı kalmıştır.

6

E**f K****r T***z

Yazılı sınava katılmadığı ve toplam değerlendirme puanı 65'in altında kaldığı için değerlendirme dışı kalmıştır.

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