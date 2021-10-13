Bilgi İşlem Daire Başkanlığından Öğrencilerimize Bilişim Desteği - Haberler
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Bilgi İşlem Daire Başkanlığından Öğrencilerimize Bilişim Desteği

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Bilgi İşlem Daire Başkanlığından Öğrencilerimize Bilişim Desteği

Bilgi İşlem Daire Başkanlığından Öğrencilerimize Bilişim Desteği Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, öğrencilerimize bilişim ile ilgili konularda destek olmak için Danışma Birimi kurdu.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığından Öğrencilerimize Bilişim Desteği Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, öğrencilerimize bilişim ile ilgili konularda destek olmak için Danışma Birimi kurdu.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan birim, Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilere e-posta, eduroam, uzaktan eğitim ve kişisel laptoplarına işletim sistemi kurulumu, Ofis 365, Pardus gibi bilişim ile ilgili tüm konularda hafta içi öğle arası da dahil 08: 00-17: 00 saatleri arasında ücretsiz destek veriyor.

Üniversitemiz öğrencilerinin kendilerine ait dizüstü, masaüstü bilgisayarlarının kurulumları Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Teknik Servisi tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.

Bilgi İşlem Daire Başkan V. Sinan Balcı, "Öğrencilerimizin bu kapsamda bidteknikservis@adu. edu. tr adresine kurumsal e-posta hesaplarından elektronik posta göndererek randevu almaları ve kendilerine ileten gün ve saatte bilgisayarlarını servisimize getirmeleri yeterli olacaktır. Öğrencilerimiz bilgisayarları kurulurken bekleme salonunda bilgisayarlarını kullanabilir ve çıktılarını alabilirler. " dedi.

Bilgi İşlem Daire Başkan V. Sinan Balcı, öğrencilere bilişim ile ilgili her türlü konuda teknik destek vermeye hazır olduklarını belirterek öğrencileri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Danışma Birimine davet etti.

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