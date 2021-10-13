Bilecik Valisi Kızılkaya, muhtarlarla toplantı yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik Valisi Kızılkaya, muhtarlarla toplantı yaptı

AA / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel
Bilecik Valisi Kızılkaya, muhtarlarla toplantı yaptı

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Kızılkaya, İl Özel İdaresi Salonu'ndaki toplantıda, ortak noktalarının Bilecik'e hayırlı ve güzel hizmetlerde bulunmak olduğunu söyledi.

Muhtarların, halkın, kamu kuruluşları nezdinde irtibatı sağladıklarını ve temsilcileri olduklarını, yapılacak hizmetleri de birlikte yapacaklarını belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

" Muhtarlık, büyük önem arz eden idari sistemimizde çekirdek diyebileceğimiz anahtar görevi yerine getirmektedir. Biz millete hizmet için varız. Mahallenizde, köyümüzde bir ihtiyaç sahibinin bir işi varsa bunun mutlaka giderilmesi gerekiyor. Önümüz kış, hava her soğuduğunda, yağmur, kar yağdığında içime bir sıkıntı düşer. İhtiyaç sahibi birisinin evinde kömürü yoksa, damı akıyorsa, kış günü yazlık ayakkabı giyip montsuz geziyorsa diye aklıma gelir. Bundan dolayı bu ilin idarecisi olarak huzursuz olurum. Bu ilin valisi olarak, her şeyden herkesten sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyim. Ancak benim her şeyi bilme imkanım yok. Burada muhtarlarımıza önemli vazife düşüyor. Muhtarlarımız, iyi bir gözlemci olmalıdır. Bilecik'i her alanda en iyi noktalara ve koşullara taşıyacağız."

Toplantıya, Vali Yardımcısı Akgün Corav, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, ilgili müdürler, Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Bilecik Valisi Kızılkaya, muhtarlarla toplantı yaptı

AA / Muhsin Arslan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İbrahim Aydemir Mustafa Şentop
Magazin Edis Acun Ilıcalı Tamer Karadağlı Mehmet Ali Erbil
Spor Lewis Hamilton Cristiano Burak Elmas Serdar Aziz
Tüm Haberler Gazeteler Yemek Tarifleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri Adnan Menderes Mehmet Akif Ersoy Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bilecik Valisi Kızılkaya, muhtarlarla toplantı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 09:17:16. #1.12#