Bilecik Valisi Kızılkaya, huzurevini ziyaret etti - Haberler
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Bilecik Valisi Kızılkaya, huzurevini ziyaret etti

AA / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel
Bilecik Valisi Kızılkaya, huzurevini ziyaret etti

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Vali Kızılkaya, eşi Nurten Kızılkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Emin Türker ile huzurevi sakinleri hakkında bilgi aldı.

Huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenen Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Hem sizinle tanışmak hem kendimi tanıtmak hem de hayır dualarınızı almak istedim. Ülkemiz gelişiyor ve daha güzel günlere doğru hızlı bir şekilde ilerliyor. Bizim bugünlere gelmemizde sizlerin büyük emekleri oldu. Sizlerin şahsında, yaş almış, ülkemize hizmet etmiş, emek vermiş büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Sizlerin gayreti olmasaydı buralara gelemezdik. Şimdi vakit bizim vaktimiz. Bizde vaktimiz dolduğunda nöbeti, bizden sonra gelecek genç kuşaklara devredeceğiz. Bizler için sizlerin istek ve ihtiyaçlarınızı yerine getirmek bir emirdir, görevdir."

AA / Muhsin Arslan - Son Dakika Haberleri
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